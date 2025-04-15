Mark Zuckerberg sosyal medya "tekel" davasında Meta’yı savundu

Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, şirketinin sosyal medya pazarında tekel oluşturduğu iddialarına karşı tarihi antitröst davasında ifade verdi. ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) 2020’de başlattığı dava, Meta’nın Instagram ve WhatsApp satın alımlarıyla piyasayı domine ettiğini öne sürüyor.

Zuckerberg, pazarda rekabetin güçlü olduğunu savunarak Meta’nın kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalıştığını vurguladı.

Dava neden açılmıştı?

FTC, Meta’nın 2012’de Instagram’ı 1 milyar dolara ve 2014’te WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın alarak rakiplerini saf dışı bıraktığını iddia ediyor. Komisyon, bu satın almaların rekabeti engellediğini ve Meta’nın piyasayı tekelleştirdiğini savunuyor. FTC’nin talebi, Meta’nın Instagram veya WhatsApp’tan birini ayırması yönünde. Meta ise TikTok, X ve YouTube gibi platformlarla rekabet ettiğini, satın almaların kullanıcı deneyimini geliştirdiğini belirtiyor.

Zuckerberg: Rekabet değil iyileştirme

Washington DC’deki federal mahkemede koyu renk takım elbise ve açık mavi kravatla ifade veren Zuckerberg, davanın ilk tanığı oldu. FTC, Zuckerberg’in 2011’de Instagram’ın hızlı büyümesini fark ettiğini ve 2012’de “rakiplere yetişmenin zor olacağı” endişesini dile getirdiği e-postalarını delil gösterdi.

Zuckerberg, bu e-postaların erken dönem konuşmalar olduğunu ve Instagram’ı sosyal ağ değil, kamera teknolojisi için satın almak istediğini savundu. Ayrıca Meta’nın Instagram’ı yıllar içinde geliştirdiğini ekledi.

Suçlamalar ne yönde?

FTC avukatı Daniel Matheson, Meta’nın Instagram ve WhatsApp için “aşırı yüksek” bedeller ödeyerek rakipleri satın almayı rekabete tercih ettiğini belirtti. Matheson, Zuckerberg’in 2012’de Instagram’ı “nötralize etme” hedefinden bahsettiği bir notu “somut kanıt” olarak nitelendirdi.

Meta’nın avukatı Mark Hansen ise satın almaların FTC tarafından önceden onaylandığını ve “iyileştirme odaklı” olduğunu savundu. Hansen, bu tür satın almaların yasa dışı bulunmadığını vurguladı.

Meta’nın pazar gücü

Meta, 2023’te günlük 3,27 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Araştırma firması Emarketer’a göre, Instagram 2025’te Meta’nın ABD’deki reklam gelirinin yarısından fazlasını oluşturacak.

Öte yandan, Meta son dönemde Trump yönetimiyle yakınlaşmaya çalışıyor. Şirket, Trump’ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışladı ve Trump’ın danışmanı Dina Powell McCormick ile müttefiki Dana White’ı yönetim kuruluna ekledi. Ayrıca, 2021’deki Kongre Binası baskını sonrası Trump’ın hesaplarının askıya alınmasıyla ilgili 25 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

Dava sürecinde ne olacak?

Georgia Üniversitesi’nden iş hukuku doçenti Laura Phillips-Sawyer, FTC’nin davasının zorlu olduğunu belirtiyor. Sosyal medya pazarında Meta’nın rakipleriyle karşılaştırıldığında tekel konumunu kanıtlamanın güç olduğunu ifade eden Phillips-Sawyer, “Instagram veya WhatsApp’ın ayrılması için uzun bir yol var” diyor.

FTC’nin Meta davası, Google’ın arama motoru tekelini kırdığı başka bir antitröst davasıyla paralel ilerliyor.

İki ay sürmesi beklenen dava, sosyal medya devlerinin geleceğini şekillendirebilir. Meta, FTC’nin iddialarının “gerçek dışı” olduğunu savunurken, Zuckerberg’in Salı günü devam edecek ifadesi merakla bekleniyor.

Davanın sonucu, teknoloji sektöründeki rekabet dinamiklerini ve düzenleyici yaklaşımları derinden etkileyebilir.