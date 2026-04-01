Dünya
AA 01.04.2026 05:15

İran'ın Ahvaz kentinde 4 patlama meydana geldi

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde şiddetli 4 patlama meydana geldi.

İran'ın Ahvaz kentinde 4 patlama meydana geldi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Fars Haber Ajansına göre Huzistan Eyalet Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hayati, "ABD-İsrail saldırılarında Ahvaz'ın doğusunda şiddetli 4 patlama meydana geldi." dedi.

İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydetti.

Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz, ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alıyor.

Tahran'da şiddetli patlamalar 

Tahran'ın kuzeydoğu, batı ve merkez bölgelerindeki patlamalar nedeniyle meydana gelen duman şehrin uzak bölgelerinden görüldü.

Öte yandan, İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesine göre, Tahran'daki patlamalarla aynı saatte Kerec kentinde de patlama sesleri duyuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sıradaki Haber
Trump: İran savaşını 2-3 hafta içinde sona erdireceğiz
SON HABERLER
03:24
Trump: İran savaşını 2-3 hafta içinde sona erdireceğiz
03:04
A Milli Futbol Takımımıza tebrik yağdı
00:53
Fransız Senatosu, 15 yaşından küçüklere kısmen sosyal medya yasağı getiren tasarıyı kabul etti
00:47
Irak'ın Erbil kentinde art arda patlama sesleri duyuldu
00:57
İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenledi
02:26
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası fikstürü
Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası’na katılması coşkuyla kutlandı
Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası’na katılması coşkuyla kutlandı
