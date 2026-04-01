Dünya
AA 01.04.2026 03:15

Trump: İran savaşını 2-3 hafta içinde sona erdireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını ne zaman bitireceği sorusuna, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz" diye yanıt verdi.

Trump: İran savaşını 2-3 hafta içinde sona erdireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

İran'daki liderleri ortadan kaldırıp bir anlamda "rejim değişikliğini" yerine getirdiklerini savunan Trump, "İran’da rejim değişikliğini çoktan gerçekleştirdik. Bir rejimi devirdik, sonra ikinci rejimi de devirdik. Şimdi çok farklı bir grup insan var. Bence çok daha makuller, çok daha az radikaller." yorumunu yaptı.

Trump, "ABD, İran'daki savaşı ne zaman bitirecek?" şeklindeki bir soruya, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz." diye yanıt verdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini savunan Trump, "Çok yakında oradan (İran’dan) ayrılacağız. Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse, Hürmüz Boğazı’ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak asıl amaçları olan "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" hedefine ulaştıklarını savunan Trump, Tahran'ın bir daha asla nükleer silaha sahip olamayacağını iddia etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

