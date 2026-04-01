Dünya
AA 01.04.2026 00:46

Irak'ın Erbil kentinde art arda patlama sesleri duyuldu

Irak'ın Erbil kentine 10 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, İHA'lardan biri eve isabet etti.

Irak'ın Erbil kentinde art arda patlama sesleri duyuldu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erbil kentine art arda kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti. İHA'lar büyük oranda etkisiz hale getirilirken, biri evin çatısına düştü, yangın çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İHA'nın iki katlı eve çatıdan çarpması ve zemin kata kadar inmesi yer aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bugüne kadar Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerine 500'den fazla füze ve İHA saldırısı düzenlendi.

