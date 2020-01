İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

Devrim Muhafızları, atılan füze sayısına dair net bir rakam vermezken, tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

Saldırının ardından ABC News'e açıklama yapan Pentagon yetkilisi, İran'ın misillemesi hakkında şu açıklamaları yaptı:

"İran, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne toplamda 15 balistik füze saldırısı düzenledi. 10 balistik füze Ayn el-Esed hava üssünü vurdu. 1 balistik füze Erbil'deki bir hedefi vurdu. Füzelerden 4'ü ise hedefi kaçırdı."

Ayrıca, erken uyarı sisteminin askerlere sığınağa gitme fırsatı verdiği ve can kaybı yaşanmadığı iddia edildi.

Irak: 22 füze düştü

Irak Ordusu ise lrak topraklarına toplam 22 füzenin düştüğünü iddia etti. Bu füzelerin 17’si Anbar eyaletindeki Ayn El-Esed üssüne, diğerlerinin ise, Erbil’deki koalisyonun üslerine düştüğünü söyleyen ordu, 17 füzenin ikisinin patlamadığını iddia etti.

Irak yönetimi, İran'ın ülkedeki ABD üslerine düzenlediği saldırıda Irak güçlerinden herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.

Trump'ın "her şey yolunda" mesajı

Saldırının ardından ulusa sesleniş konuşması yapması planlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, konuşmasını iptal ettiği açıklandı.

Trump kısa süre sonra Twitter'dan attığı mesajda, "Her şey yolunda. Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılan kayıp ve hasarların değerlendirilmesi çok iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.