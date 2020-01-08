Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak toprakları, 01.45-02.15 saatlerinde 22 füzeli saldırıya maruz kaldı. Söz konusu füzelerden 17'si Ayn el-Esed Hava Üssü'ne, 5'i ise Erbil'e (ABD üssüne) isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin tümünün koalisyon güçlerinin (ABD) karargahlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, Irak güçlerinden ise herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

İran'dan ABD'ye misilleme

İran devlet televizyonu saldırıyı, "Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için misilleme gerçekleşti" şeklinde verdi.

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurmasının ardından ilk mesajını Twitter'dan verdi.

Trump, "Her şey yolunda. Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

Kaynak: AA