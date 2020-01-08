İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

İran Devlet Televizyonu'ndan 80 ABD'li öldürüldü iddiası

İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada saldırıya ilişkin detaylara yer verildi. Açıklamada, Saldırıda 15 füzenin kullanıldığı, 80 kişinin öldüğü ve ABD'ye ait helikopter ve araçların ağır hasar gördüğü bildirildi.

Ayrıca Trump'ın attığı her şey yolunda mesajı için de "Trump'ın mesajı saldırının verdiği hasarı küçümsemek amacıyla atıldı" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon: 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber