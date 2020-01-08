İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlemesinin ardından iki cepheden de kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son açıklama İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinden geldi. Saldırı için, "Yapılan füze saldırıları İran'ın en zayıf karşılık senaryosuydu" ifadeleri kullanıldı.

Trump'tan ilk mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurmasının ardından ilk mesajını Twitter'dan verdi.

Trump, "Her şey yolunda. Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılan kayıp ve hasarların değerlendirilmesi çok iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

Zarif: Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz

Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız" dedi.

Kaynak: TRT Haber