Dünya

Ukrayna uçağı neden düştü?

08 Ocak 2020 Çarşamba 06:59 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 07:27

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Kaza ile ilgili sosyal medyada farklı iddialar ortaya atıldı.