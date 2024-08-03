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Dünya
TRT Haber 03.08.2024 07:01

İran'dan misilleme gelecek iddiası

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından, Tahran-Tel Aviv hattı yine gerildi. Birçok hava yolu şirketi, güvenlik gerekçesiyle İsrail, Lübnan ve İran uçuşlarını askıya aldı. İran devlet televizyonu "dünya önemli gelişmelere tanıklık edecek" yorumu yaptı.

İran'dan misilleme gelecek iddiası

İran devlet televizyonunun "dünya önemli gelişmelere tanıklık edecek" yorumunun ardından gece saatlerinde televizyon yayınlarının kesilip askeri marşların çalınması olası bir operasyon iddialarını gündeme getirdi.

Amerikan ordusu, Orta Doğu'ya ek savaş jeti filosu gönderme kararı aldı.

ABD, İsrail'in güvenliği için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderiyor
ABD, İsrail'in güvenliği için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan gibi ülkelere ait hava yolu firmaları, güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

İsrail hava sahasındaki uçuş yoğunluğu da azaldı. Gün içinde birçok ülke İran, İsrail ve Lübnan'a seyahat edilmemesi yönünde vatandaşlarına çağrı yapmıştı.  

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