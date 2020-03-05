İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Kirman eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Selami, ülkede şu ana kadar 92 kişinin hayatına mal olan Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selami, "Herkes ülkenin istikrar ve kararlılıkla bu durumu yıl sonuna (İran takvimine göre 21 Mart) kadar aşacağını bilmelidir." dedi.

Komutan Selami, "Bugün önce Çin, daha sonra İran ve dünyanın diğer noktalarına yayılan ABD'nin biyolojik saldırısının bir ürünü de olabilecek bu virüsle mücadelede zafer kazanacağız. ABD, bu işi yaptıysa (virüsün) kendi halkına döneceğini bilmelidir. Eğer ABD'nin işi değilse de bu virüs ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, dünya genelinde 95 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 3 bin 300'e yaklaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının da 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.