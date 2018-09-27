İran'dan İsrail'e Suriye'ye saldırı tehdidi

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Rus mevkidaşı Nikolai Patrushev ile Tahran'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’in haberine göre Şemhani, “ Siyonist İsrail, Suriye’deki terörist grupları desteklemeyi ve terörle mücadele eden Suriye ordusu ile müttefiklerini hedef alan krizi sürdürmeyi amaçlıyor. Eğer bu eylemler devam ederse, İsrail pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak.” dedi.
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Kaynak: Reuters