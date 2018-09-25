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İsrail Güvenlik Kabinesi'nden uçak krizi toplantısı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Rusya’nın Suriye’ye S-300 Hava Savunma Sistemleri vereceğini açıklamasının ardından toplandı.

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İsrail Güvenlik Kabinesinden uçak krizi toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun çalışmalarına katılmak için New York'a ziyareti öncesinde toplanan kabinenin ana gündemini, Suriye'de Rusya-İsrail koordinasyonunun geleceği ve düşen Rus uçağının muhtemel etkileri konuları oluşturdu.

Rusya askeri uçağının düşürülmesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesinin sorumlusu olarak İsrail'i gördüklerini söylemişti.

İsrail sorumluluğu reddetmişti

İsrail, Rusya'nın Suriye'de kendisine ait İl-20 askeri uçağının düşürülmesinden İsrail Hava Kuvvetleri'nin sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarını reddederken, Tel Aviv ile Moskova arasında Suriye üzerindeki koordinasyon mekanizmasının devamının iki ülkenin çıkarına olduğunu açıklamıştı.

Rusya'dan İsrail'e karşı S-300 hamlesi

İsrail'le yaşanan uçak geriliminin ardından, Rusya Savunma Bakanlığı 2 hafta içerisinde Suriye'ye S-300 Hava Savunma Sistemleri göndereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA, Arab48

Etiketler: uçak krizi, suriye, rusya, israil
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