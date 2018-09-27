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Euro 2024 Almanya’da yapılacak

İsviçre'nin Nyon Kenti'nde toplanan UEFA İcra Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya’da yapılmasına karar verdi.

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Euro 2024 Almanyada yapılacak

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