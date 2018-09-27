Euro 2024 Almanya’da yapılacak

İsviçre'nin Nyon Kenti'nde toplanan UEFA İcra Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya’da yapılmasına karar verdi.
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Hükümetten EURO 2024 kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya’da
Meteoroloji Akdeniz'de nadir görülen tropikal fırtına için uyarıyor
Özel Kuvvetler Komutanlığı FETÖ davasında mütalaa açıklandı
Japon şirket Ay'a araştırma aracı gönderecek
Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
Edirne'de 393 göçmen yakalandı