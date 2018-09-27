Facebook Avusturya’da aşırı sağcı haber sitesini kapattı

"Unzensuriert.at" sitesinden yapılan açıklamada, sayfalarının hangi gerekçeyle kapatıldığının henüz belirsiz olduğu belirtilse de, Facebook kapatma gerekçesi olarak “Sayfanızdaki son faaliyetler, Facebook kullanım şartlarına uymuyor” mesajını paylaştı.

Haber sitesi, sosyal paylaşım ağının sayfalarını kapatmasına tepki göstererek, bu durumun basın özgürlüğüne saldırı olduğunu ileri sürdü.

Yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtlığını sıklıkla körükleyen haber sitesi, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisine (FPÖ) yakınlığıyla biliniyor.

Kaynak: AA