  • 27 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6
    EURO 7.028
  • BIST 100055.72
    ALTIN 229.323
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Facebook Avusturya’da aşırı sağcı haber sitesini kapattı

Facebook Avusturya’da aşırı sağcı haber sitesini kapattı

Avusturya’da yayın yapan aşırı sağcı "Unzensuriert.at" (Sansürsüz) haber portalının Facebook sayfası, sosyal medya ağı tarafından kapatıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Facebook Avusturyada aşırı sağcı haber sitesini kapattı

"Unzensuriert.at" sitesinden yapılan açıklamada, sayfalarının hangi gerekçeyle kapatıldığının henüz belirsiz olduğu belirtilse de, Facebook kapatma gerekçesi olarak “Sayfanızdaki son faaliyetler, Facebook kullanım şartlarına uymuyor” mesajını paylaştı.

Haber sitesi, sosyal paylaşım ağının sayfalarını kapatmasına tepki göstererek, bu durumun basın özgürlüğüne saldırı olduğunu ileri sürdü.

Yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtlığını sıklıkla körükleyen haber sitesi, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisine (FPÖ) yakınlığıyla biliniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: facebook, avusturya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER