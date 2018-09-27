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ABD'nin gövde gösterisine Çin'den "provokatif" eleştirisi

ABD'ye ait bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yapmasına Çin Savunma Bakanlığından eleştiri geldi.

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ABDnin gövde gösterisine Çinden &quot;provokatif&quot; eleştirisi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang konuyla ilgili açıklamasında, Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği tartışmalı sularda ABD'nin B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını uçurmasını "provokatif" olarak niteledi.

Sözcü, "ABD ordusunun hava araçlarının Güney Çin Denizi'ndeki provokatif eylemlerine her zaman karşı olduk. Bu meseleyle güçlü bir şekilde ilgilenmek için gereken önlemleri alacağız" dedi.

Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi'nde uçuş yaptığını açıklamıştı.

Stratejik açından önemli bir su yolu olan bölgede Çin'in bir dizi yapay ada inşa ettiği ve bazılarına askeri tesis kurduğu biliniyor. Bölgede Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam gibi ülkelerin de hak iddiaları var.

Kaynak: Sputnik International

Etiketler: nükleer uçak, çin, abd
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