Trump'ın Filistin açıklaması İsrailli bakanları kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur" değerlendirmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi üyeleri ve koalisyondaki bakanların tepkisini çekti.

New York’taki dünkü konuşmasında Trump'ın "iki devletli çözüm" önerisine itiraz etmeyen Netanyahu, ardından gelen "tek devletli çözüm" önerisinin de kendisi için kabul edilebilir olduğunu ancak sorunun Filistin devletinin adı değil devletin mahiyeti olduğunu söyledi.

The Times Of Israel gazetesine göre Netanyahu, Washington'ın iki devletli bir çözüme ulaşılması halinde, İsrail'in Batı Şeria'daki kapsamlı güvenlik kontrolünü devam ettirmesini kabul ettiğini aktardı.

Likud Partisi üyelerinden eleştiri

Trump'ın açıklamalarına karşı Netanyahu'nun "diplomatik yaklaşımının" kabul görmediği Likud Partisi ve hükümet ortaklarından ayrıca Trump'ın iki devletli çözüm açıklamasına eleştiriler geldi.

Liberman: Beni ilgilendiren Yahudi devletidir

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Golan Tepeleri'ne düzenlediği ziyarette yaptığı açıklamada, "Filistin devleti umurumda değil. Filistin devleti beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren şey Yahudi devletidir. Burada daha birçok büyük sorunlar var" dedi.

Liberman, "İsrail'deki Araplar nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyor. İsrail bayraklarıyla değil de Filistin bayrakları ile gösteriler ve protestolar düzenledikleri gerçeği var. Benim bununla ilgili sorunum var. Bu gerçek bir problem. Bir Yahudi devletine sahip olma kaygısı duymak zorundayız, gerisi daha az önemli" diye konuştu.

İsrail Eğitim Bakanı: Filistin devleti kurulamayacak

Koalisyon ortaklarından Yahudi Evi partisi lideri ve İsrail Eğitim Bakanı Naftali Benet sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İsrail'in gerçek bir dostu olduğunu ancak Yahudi Evi Partisi hükümette kaldığı müddetçe, Filistin devletinin kurulamayacağını iddia etti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunda açıklama yapan Kültür Bakanı Miri Regev, "İki devletli çözüm kötü bir çözümdür. Filistinlilerle çözüm İsrail'in zararına olmamalı" ifadelerini kullandı.

Yahudi Evi Partisi Milletvekili Moti Yogev de, "Daha önce bir Filistin devleti yoktu, olmayacak da. Çünkü bu topraklar İsrail'in. Bu sebepten dolayı İsrail'in güvenliğini tehdit edecek Yahuda ve Samara'da (Batı Şeria) bir devlet kurulmasına izin verilemez" diye konuştu.

Likud Partisinden Gidon Saer, "İsrail topraklarında asla Filistin devleti kurulmayacak" ifadelerini kullanırken, aynı partiden milletvekili olan Miki Zohar ise Trump'ın sözlerinin hayal kırıklığı oluşturduğunu ve İsrail'in ABD Başkanı'nı iki devletli bir çözümü kabul etmekten vazgeçirmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Yahudi Evi Milletvekili Bezalel Smotrich ise, "Sorunun çözümü İsrail topraklarının bölünmesi temelinde olmamalıdır" dedi.

Trump ve Natanyahu görüşmesi

ABD Başkanı Trump ve Başbakan Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için gittikleri New York’ta dün bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İsrail’in yanında oldukları mesajını yinelemişti.

Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur” demişti. Filistinlilerin müzakere masasına geri döneceğinin “kesin” olduğunu öne süren Trump, “İsrail de diğer taraf için iyi bir şeyler yapmalı” diyerek Tel Aviv yönetiminin de sorunun çözümü için taviz vermesi gerektiğini ima etmişti.

Kaynak: AA