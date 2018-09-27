  • 27 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.061
    EURO 7.116
  • BIST 99564.88
    ALTIN 232.641
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Endonezya polisi greve giden öğretmenlerin yerine derse giriyor

Endonezya polisi greve giden öğretmenlerin yerine derse giriyor

Endonezya’da sözleşmeli öğretmenlerin grevde olması nedeniyle derslere polis girmeye başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Endonezya polisi greve giden öğretmenlerin yerine derse giriyor

Kompas gazetesinin haberine göre Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinin Blitar kentinde kadro verilmesini talep eden sözleşmeli öğretmenlerin greve gitmesi üzerine ortaokul ve liselerde öğrencilere emniyet personeli ders veriyor.

150’ye yakın polis 16 bölgede ders veriyor

Blitar Emniyet Şefi Anissullah M. Ridha, bölgedeki öğretmenlerin grevde olduklarını ve bugün gösteri düzenlediklerini belirterek, bu süreçte öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için 150’ye yakın polisin 16 bölgedeki okullarda ders verdiğini ifade etti.

Genel olan derslerde zorluk yaşanmadığını dile getiren Ridha, matematik ve fizik gibi özel bilgi gerektiren dersler için ilgili konuda daha bilgili kişilerin girdiğini söyledi.

Ridha ayrıca her gün sınıfları kontrol edeceklerini ve boş olan sınıflara emniyet personelinin girmeye devam edeceğini açıkladı.

Öğretmenlerin pazartesi başlayan grevinin, cumartesi sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER