Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo'nun Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile New York'ta görüştüğü ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtildi.

İkinci ABD - Kuzey Kore zirvesine hazırlık

Açıklamada, "Bakan Pompeo, lider Kim'in gelecek ay Pyongyang'da görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen nükleer silahların yok edilmesi sözü ve Başkan Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için kabul etti" denildi.

Trump, geçen hafta Kim Jong-un'un talebi üzerine ikinci bir görüşme olacağını söylemiş ancak tarih veya görüşmenin yapılacağı yeri belirtmemişti.

Kim görüşme talebinde, devam eden Güney ve Kuzey Kore savaşı resmen sonlandırıldığı takdirde, kendilerinin de nükleer silah programlarından vazgeçmek adına daha hızlı adımlar atacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA