Filipinli mucit uçan arabayla yol süresini kısaltmayı hedefliyor

Eski bir dansçı ve kamera operatörü olan Kyxz Mendiola, küçük insansız dronelarda yaygın olarak kullanılan "multicopter" teknolojisi ile desteklediği tek kişilik uçan arabayı havalandırarak birkaç dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Mendiola, icadının kamuya açık ilk test uçuşunun ardından, "Bu harikaydı. Tüm zor çalışmalar karşılığını verdi. Her şey mükemmel bir şekilde çalıştı" dedi.

60 kilometre hıza ulaşabiliyor

Mendiola'nın makinesi "Koncepto Milenya", 6,1 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Makine ayrıca 100 kilogram taşıyabiliyor.

Mendiola, yolcunun portatif radyo frekans kontrol cihazı ile yönlendirdiği altı lityum-iyon pil ile çalışan tek kişilik koltuğun parçalarının maliyetinden tasarruf etmenin uzun zaman aldığını söyledi.

Uzun yol sürelerini kısaltacak

Mendiola, "Butona basın ve o yükselecek, sonra çubuğu ileri doğru itin. O çok akıllı, neden onun birçok potansiyele sahip olduğunu söylüyorum sanıyorsunuz?" diyerek şöyle devam etti:

"Bir yere gitmek için saatlerce araba sürmek zorunda olduğumuz durumda, bu beş dakika içinde sizi oraya ulaştıracak."

Avustralyalı bir şirket olan "Star8" ise sosyal medyada yayılan bir videodan sonra aracı geliştirmek için Mendiola ile ortaklık kurdu.

Kaynak: Reuters