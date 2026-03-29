İran'dan İsrail'e misilleme: Sanayi bölgesinde yangın çıktı

İsrail basını, İran'ın misillemesi sonrası ülkenin güney ve orta kesimlerindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin güneyindeki Birüssebi yakınlarında bulunan endüstri bölgesinde İran'ın misillemesi nedeniyle yangın çıktığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Neot Hovav endüstri bölgesinde büyük bir yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği dikkati çekti.

İran füzelerinin bölgeye doğrudan isabet edip etmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.