Dünya
AA 29.03.2026 15:58

BAE hava savunma sistemleri İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran'dan atılan 16 balistik füze ve 42 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda 28 Şubat'tan bu yana biri Faslı, ikisi BAE'li 3 asker ile çeşitli uyruklardan 8 sivilin hayatını kaybettiği, 178 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuveyt'te 4 İHA düşürüldü

Öte yandan bir diğer Körfez ülkesi olan Kuveyt'te 4 İHA düşürüldüğü duyuruldu.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, yaptığı açıklamada, başkanlığa bağlı görev gücünün sorumlu olduğu bölgelerde 4 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Halka ilgili makamlar tarafından verilen güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

