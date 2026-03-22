Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2026 15:45

İran'dan, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde telefonlarınızı şarj edin" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD Başkanı Donald Trump’ın "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini vuracaklarını" belirten açıklamasına karşılık, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını verdi.

İsfahani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Trump’ın "İran’ın elektrik santrallerini hedef alacakları" yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin Trump’ı baskı altına aldığını öne süren İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletti.

İsfahani ayrıca, İsrail ve ABD’nin bölgedeki altyapılarına yönelik olası İran saldırılarının, ABD’yi daha da ağır bir baskı altına sokacağını öne sürdü.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran altyapısına yapılacak saldırı, bölgede yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır." uyarısında bulundu.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
İran İsrail ABD Donald Trump
Sarıkamış'ta çocuklar kızak keyfi yaşadı
Sarıkamış'ta çocuklar kızak keyfi yaşadı
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ