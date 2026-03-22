AA 22.03.2026 15:22

Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a karşı yürüttükleri saldırılara daha fazla ülkenin katılmasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla ülkenin ABD ile İran'a karşı yürüttükleri saldırılara katılması gerektiğini savundu.

Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a karşı yürüttükleri saldırılara daha fazla ülkenin katılmasını istedi

Başbakan Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde 23 gündür İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

ABD ve İsrail’in tüm dünya için birlikte çalıştığını öne süren Netanyahu, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor.” dedi.

Trump’ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, “Artık hareket geçme zamanı.” ifadesini kullandı.

İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının "rejimi devirmesi" için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi.

İlk hedeflerine ulaşma konusunda "ciddi bir mesafe kaydettiklerini" ileri süren Netanyahu, ikinci amaçlarına da ulaşmayı umduklarını söyledi.

İran'ın misillemesinde Arad kentinde 84 kişi yaralanmıştı

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

