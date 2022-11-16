Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Mahsa Amini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilee emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açtı. İlk belirlemeye göre 4 kişinin öldü, 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Mahsa Amini protestoları düzenlendi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.
Etiketler: İran
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