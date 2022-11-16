Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı yazılı açıklamada, Polonya hükümetinin bu konuyla ilgili yaptığı soruşturmaya güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.

ABD'nin çalışmalarda Polonya'nın önüne geçmeyeceğini ve Polonya hükümeti ile yakın temasta olduklarını belirten Watson, "Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, bu patlamanın büyük ihtimalle Polonya topraklarına düşen Ukrayna hava savunma füzesi sonucu olduğuna ilişkin değerlendirmesiyle çelişen bir şey görmedik" ifadesini kullandı.

Watson, ellerine yeni bilgi geçtikçe bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarının altını çizerek "Sonuç her ne olursa olsun, bu trajik olayın sorumlusu, özellikle sivil altyapıları hedef alarak Ukrayna'ya füzeler yağdıran Rusya'dır. Ukrayna'nın her türlü nefsi müdafaa hakkı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Rusya'nın hava saldırılarından dolayı yakınlarını kaybedenlerine taziyelerini ilettiğini belirten Watson, birçok Ukraynalının hala elektriksiz, susuz ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğuna işaret etti.

Polonya'da ne oldu?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." ifadesi kullanılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü" ifadelerini kullanmıştı.