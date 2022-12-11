Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'daki İsfahan Teknik Üniversitesi'nde patlama: 1 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
İran'daki İsfahan Teknik Üniversitesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonuna konuşan İsfahan Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ensafi, dün gerçekleşen olaya ilişkin bilgi verdi.
Ensafi, "Dün akşam saatlerinde Kimya Fakültesi'nin bir laboratuvarında patlama meydana geldi. Olayda, laboratuvarın güvenlik görevlisi Hüseyin Muradi hayatını kaybetti." dedi.
İranlı yetkili, detay vermeksizin patlamanın laboratuvarda kullanılan gazın sızması sonucu meydana geldiğini kaydetti.
Etiketler: İran
Son Haberler
- 14:54
- 14:42
- 14:33
- 15:10
- 14:27
Sıradaki Haber
İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz