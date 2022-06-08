Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah bir trenin 4 vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini açıkladı.

Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50'nci kilometresinde raydan çıktığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Rızayi, şu ana kadar olay yerine 6 Kızılay ekibinin gönderildiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.