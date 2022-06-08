Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 07:52Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Romalılardan UNESCO'ya çöp şikayeti
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'nın başkenti Roma'da, aralarında sanatçı, akademisyen ve çevrecilerin de bulunduğu 150 kişi, kent konseyine temizlik yapma görevini hatırlatması için UNESCO'ya mektup yolladı.
Roma'nın tarihi merkezinde yaşayan kültür sektörü çalışanları, sanatçılar, profesörler ve çevreciler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) mektup gönderdi.
Söz konusu mektupta, şehirdeki çöplerin ve diğer bozulmaların "küçük düşürücü" olduğuna dikkat çekilerek, UNESCO'dan Roma'nın kent konseyine Dünya Mirası alanının korunması görevini hatırlatması talep edildi.
Dünya Mirası Merkezi Başkanı Lazare Eloundou Assomo'ya hitaben yazılan mektubu imzalayan 150 kişilik grup, İtalya'nın başkentindeki yetkililere yaptıkları şikayetlerin göz ardı edildiğini belirtti.
Roma'nın tüm tarihi merkezi, 1980 yılında Dünya Mirası listesine eklenmişti.
Etiketler: İtalya Çevre Kirliliği
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