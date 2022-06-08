Japonya ile ABD, Pyongyang'ın hafta sonu kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap niteliğinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikata, Çitose üssünden Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait dört F-15, ve Misawa üssünden ABD Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 katıldı.

Tatbikatın, "Japonya ve ABD'nin her duruma müdahale edebilecek güçlü arzusu" ile "ikili ittifakını güçlendirmek için yakın iş birliğine" dikkat çektiği vurgulandı.

2 haftada 2 tatbikat

Son askeri tatbikat, ABD ve Japonya'nın son iki haftada düzenlediği ikinci askeri tatbikat olarak kayda geçti.

İki ülke, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denediği 25 Mayıs'ta da benzer bir askeri tatbikat düzenlemişti.

5 Haziran'daki son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.