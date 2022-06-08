Zamfara Valiliği yetkilisi Abu-Bello Furfuri, Kaduna eyaletine bağlı Bungudu köyüne kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce baskın düzenlendiğini açıkladı.

Baskında, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçırılanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak 8 Mayıs'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 48 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.