Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.
Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Son Haberler
- 04:56
- 04:31
- 03:49
- 02:58
- 02:25
Sıradaki Haber
ABD'nin düzensiz göçle mücadele planı: 1,9 milyar dolarlık yatırım yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz