Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 02:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gine'de "kuş gribi" alarmı
[Fotoğraf: Reuters]
Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurdu.
Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği öğrenildi.
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