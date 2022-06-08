Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiğini duyurdu.

Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği öğrenildi.