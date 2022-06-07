Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören 2’ye çıkardı.
CDC’den yapılan açıklamada, seyahat edecek vatandaşlar için maymun çiçeği virüsünün yayılmasına karşı uyarı seviyesinin 2’ye çıkarıldığı duyuruldu.
Bu kapsamda gelişmiş önlemler alınması tavsiye edildi.
Açıklamada, "Genel halk için şu an risk düşük, ancak ateş ve titreme olsun veya olmasın yeni açıklanamayan deri döküntüsü benzeri rahatsızlık durumunda derhal tıbbi yardım almalısınız." uyarısı yer aldı.
CDC’nin salgın hastalıklarına karşı 3 tür seyahat uyarı seviyesi bulunuyor. 1'inci Düzeyde uyarı için “olağan önlemleri uygulayın” denirken, 2'nci düzeyde “gelişmiş önlemlerin uygulanması”, 3'üncü düzeyde de vatandaşlardan “Zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması” isteniyor.
Etiketler: ABD Maymun Çiçeği
Sıradaki Haber
Londra Polis Teşkilatındaki "ırkçılık ve kadın düşmanlığı"na karşı gösteri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz