Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 01:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de küçük uçak evin arka bahçesine düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'de küçük bir uçak bir evin bahçesine düştü. Kazada pilot ağır yaralanırken, uçağın neden düştüğü araştırılıyor.
Kaliforniya eyaletinde bulunan Hemet kentinde küçük bir uçak bir evin arka bahçesine düştü.
Düştükten sonra alevlerle kaplandı.
Pilot ağır yaralandı. Evde bulunan 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Soruşturma açıldı
Televizyon ekipleri uçağın enkazını havadan da görüntüledi.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Polis olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
Etiketler: ABD
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