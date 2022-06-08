ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, düzensiz göçle mücadele amacıyla Orta Amerika’da "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen El Salvador, Guatemala ve Honduras’a 1 milyar 900 milyon dolarlık yatırım paketi açıkladı.

Biden'ın yardımıcısı Kamala Harris'in, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden Amerika Zirvesi'nde açıkladığı yatırım paketi çerçevesinde, tekstil ve iletişim alanında yaklaşık 10 şirketin söz konusu üç ülkeye yatırımı yapması öngörülüyor.

Biden yönetimi bu ülkelerde istihdam yaratarak düzensiz göçü engellemeyi planlıyor.

Her gün binlerce kişi ABD'ye yerleşmeye uğraşıyor

Zira, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden her gün binlerce kişi şiddet ve yoksulluk gibi sebeplerden kaçarak ABD’ye yerleşmeye çalışıyor.

Meksika sınırından geçerek ABD’ye girmeye çalışan günlük ortalama 7 bin 500 düzensiz göçmenin, çoğunlukla Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan olduğu belirtiliyor.

Öte yandan binlerce göçmen de Meksika'nın güneyinde ABD sınırına doğru ilerliyor.

Göçmenler, insani gerekçelerle ABD'ye giriş için kendilerine gerekli belgelerin verilmesini talep ediyor.