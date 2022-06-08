Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 06:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksika'da yeni açılan köprü çöktü: 25 yaralı
Meksika'da yeni açılan bir asma köprü daha ilk geçişte yıkıldı. Yaşanan olayda 25 kişi yaralandı.
Meksika'nın Cuernavaca kentindeki bir parkta asma köprü törenle açıldı.
Aralarında belediye başkanın olduğu çok sayıda kişi köprüden ilk kez geçiyordu.
Bir anda tahta platform çöktü. Köprünün üzerindekiler 3 metre yükseklikten düştü.
Belediye başkanı dahil 25 kişi hafif yaralandı.
Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
Etiketler: Meksika
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