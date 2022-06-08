Meksika'nın Cuernavaca kentindeki bir parkta asma köprü törenle açıldı.

Aralarında belediye başkanın olduğu çok sayıda kişi köprüden ilk kez geçiyordu.

Bir anda tahta platform çöktü. Köprünün üzerindekiler 3 metre yükseklikten düştü.

Belediye başkanı dahil 25 kişi hafif yaralandı.

Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.