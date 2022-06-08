Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 06:35Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
İngiltere'de sigara içme yaşı 21'e yükseltilebilir
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de, resmi sigara içme yaşının 21'e çıkarılmasına ilişkin planın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
İngiltere, 2030 yılına kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5'e düşürme hedefi doğrultusunda harekete geçti.
Buna göre, ülkede resmi olarak sigara içme yaşının 21'e çıkarılmasına ilişkin planın duyurulması gündemde.
Sağlık Bakanı Sajid Javid'in görevlendirdiği komisyona ait ilgili raporun yarın yayımlanması bekleniyor.
Raporda, tütün şirketlerinin elde ettiği kârlara yeni vergi konulmasının da önerileceği belirtiliyor.
Sigara içen kişi sayısının 6 milyonu bulduğu İngiltere'de, koronavirüs salgınıyla birlikte tütün kullanımı 30 yaş altındaki kişilerde yüzde 25 arttı.
Etiketler: Sigara
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