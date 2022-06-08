Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah bir trenin 4 vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini açıkladı.

420 yolcusu bulunan trendeki en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Rahimi, daha önce 5'i ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığını belirtmişti.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50'nci kilometresinde raydan çıktığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Rızayi, şu ana kadar olay yerine 6 Kızılay ekibinin gönderildiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.