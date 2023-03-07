İran Öğretmen Sendikalarının başkent Tahran'daki Meclis binasının önünde ve ülke genelinde eğitim müdürlüklerinin karşısında eylem yapılması çağrısının ardından ülkedeki bazı üniversitelerde öğrenciler protesto gösterileri düzenledi.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin, Telegram sayfasından yayınladığı görüntülere göre, Tahran’daki Emir Kebir ve Allame Tabatabai üniversiteleri ile Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğrencileri bulundukları kampüslerde, okullara yönelik saldırılara tepki gösterdi. Öğrenciler, aynı zamanda zehirlenmelerin önüne geçilememesi nedeniyle de yetkilileri protesto etti.

Allame Tabatabai Üniversitesinin merkez kampüsünde düzenlenen eyleme, üniversitenin güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği ve arbede yaşandığı görüldü.

Çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan protestocular, "Halkın sesi olduk, zehirlendik", "Savaşacağız, öleceğiz İran'ı geri alacağız" ve "Dostların kanı üstüne yemin olsun ki sonuna kadar dimdik duracağız" şeklinde sloganlar attı.

Güvenlik görevlilerinin bazı arkadaşlarını alıkoyduğunu aktaran öğrenciler, söz konusu kişilerin emniyet güçlerine teslim edilmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, başkent Tahran'da zehirlenme vakalarına tepki gösteren vatandaşlar da saat 21.00'de pencerelerden yönetim karşıtı sloganlar attı.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ise kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine dün yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, 30 Kasım 2022'den 6 Mart'a kadar, 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.