Hindistan’ı Keşmir bölgesi ile iki karayolundan biri olan Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu’nda toprak kayması meydana geldi.

Seyir halindeki 3 araç toprağın altında kalırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Toprak kayması nedeniyle otoyol çift yönlü trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.