AA 06.04.2026 03:33

İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Kum kentinde bir yerleşim biriminin hedef alındığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Kum kentinde bir yerleşim biriminin hedef alındığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezinde bir sivil binanın füzeyle vurulduğunu söyledi.

Hayderi, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kum'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30'u emniyet görevlisi 106 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Sıradaki Haber
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
SON HABERLER
07:04
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
06:57
Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Araç uçurumdan denize düştü
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
