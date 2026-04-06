İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Kum kentinde bir yerleşim biriminin hedef alındığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezinde bir sivil binanın füzeyle vurulduğunu söyledi.

Hayderi, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kum'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30'u emniyet görevlisi 106 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.