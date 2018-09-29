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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde sahte içki içen 16 kişi hayatını kaybetti.

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İranda sahte içkiden ölenlerin sayısı 16ya yükseldi

Hürmüzgan Tıp Fakültesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nevruziyan, çarşamba gecesinden bu yana eyalette 168 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Zehirlenenlerden 16 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nevruziyan, 8 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Hürmüzgan Emniyet Müdürü Azizullah Meleki de olaydan sonra soruşturma başlatıldığını ve kaçak içki satıcılarının tespit edildiğini duyurdu.

Meleki, soruşturma kapsamında sahte içkiyi üretip sattığı tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

10 kişi hayatını kaybetmişti

Hürmüzgan'da dün 10 kişinin kaçak içkiden zehirlenerek öldüğü bildirilmişti.

Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulurken bir kısmı da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde üretiliyor.

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sahte içki, iran
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