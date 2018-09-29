Rusya'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
''Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkıyatı başladı''
Suriye'de, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonlar düzenlediği Rakka'da yaşananların olmasına izin vermeyeceklerini belirten Lavrov, ''Yüzlerce, binlerce Suriyeli Halep'e, Doğu Guta'ya dönmeye başladı" ifadesini kullandı.
Lavrov, Suriye'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından, ''S-300 hava savunma sistemi sevkiyatının başladığını'' açıkladı.
Rusya, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında içinde 15 askeri personelin de bulunduğu İl 20 keşif uçağının düşürülmesinin ardından bu ülkeye S-300 hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı.
Kaynak: AA