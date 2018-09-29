  • 29 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.051
    EURO 7.049
  • BIST 99956.9
    ALTIN 231.933
Reklamı Aç
Buradasınız : » » 50 milyon Facebook kullanıcısının hesabı tehlikede

50 milyon Facebook kullanıcısının hesabı tehlikede

Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesabının hackerlar tarafından ele geçirilmesine neden olabilecek bir güvenlik açığı bulduklarını duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
50 milyon Facebook kullanıcısının hesabı tehlikede

Facebook'tan yapılan açıklamada, korsanların hesaplardaki "başkasının gözünden gör" özelliği üzerinden "erişim jetonu" sağlayabildiği bildirildi.

Açıklamada güvenlik açığından etkilenen yaklaşık 50 milyon hesabın "erişim jetonunun" sıfırlandığı, ek önlem olarak bu butonu geçen yıl içinde kullanmış 40 milyon hesabın daha "erişim jetonlarının" sıfırlandığı belirtildi.

Araştırma sürüyor

Bu yaklaşık 90 milyon hesabın, kullandıkları cihazlarda Facebook şifrelerini yeniden girmek zorunda kalmaları anlamına geliyor. Açıklamada "İncelememiz henüz başlamış olduğu için bu hesapların kötü amaçla kullanılıp kullanılmadığı ya da bilgilerin ele geçirilip geçirilmediğini halen araştırıyoruz" denildi.

Facebook değer kaybetti

Haberin ardından Facebook hisseleri yüzde 3 değer kaybederek 163.87 dolara indi. Facebook "Başkasının gözünden gör" özelliğinin de geçici olarak durdurulduğunu da belirtti.

Facebook hesaplarının kullanıcıların farklı cihazlarında açık kalmasını sağlayan dijital anahtara "erişim jetonu" adı veriliyor.

Şirketin güvenlik biriminin başında bulunan Guy Rosen, hatadan dolayı kullanıcılardan özür diledi.

Kaynak: BBC

Etiketler: ihlal, güvenlik açığı, facebook, 50 milyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER