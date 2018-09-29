Yemen’de yiyecek sıkıntısı had safhaya ulaştı

Yemen çok büyük bir insanlık dramının eşiğinde. Dört yıla yaklaşan iç savaş yüzünden binlerce insan öldü, üç milyon dolayında insan yerinden oldu.

Her saat bir çocuk koleraya yakalanıyor

Ülke aynı zamanda bilinen en büyük kolera salgınlarından birini yaşıyor. UNICEF Yemen’de 1 milyon kolera vakası olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca Yemen’de her saat, bir çocuk koleraya yakalanıyor.

Susuzluk ve ulaşılabilen suların da kirli olması, hastalığın en önemli sebebi.

Yiyecek sıkıntısı açlık boyutuna ulaştı

Ülkedeki 27 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. İç savaş nedeniyle limanların ve ana yolların kapalı olması yüzünden yiyecek sıkıntısı açlık boyutuna ulaştı. Açlıktan mağdur olanların başında ise çocuklar geliyor. Yemen’de her saat 5 yaşın altındaki 27 çocuk ağır yetersiz beslenme durumuna düşüyor.

Hastanedeki çocuklar, Afrika'nın açlık çekilen bölgelerindeki görüntüleri hatırlatıyor.

Dünya Gıda Programı yetkilileri Yemen'deki durumun hiç olmadığı kadar kötü olduğunu bildiriyor, gıda güvenliğinin bir an önce sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber