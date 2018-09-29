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Belçika polisinden kamu çalışanlarının protestosuna orantısız güç

Avrupa Birliği'nin kalbi olan Belçika'nın Brüksel şehrinde sosyal haklarında kısıtlamalar yapmasını protesto eden kamu çalışanları, polisin orantısız müdahalesine maruz kaldı.

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Belçika’da kamu çalışanları, hükümetin sosyal haklarında kısıtlamalar yapmasını protesto etti. Gerçekleştirilen protestolara aynı durumdan şikayetçi itfaiye erleri de katıldı.

Polisin protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmesi üzerine itfaiye erleri ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan çatışmada polis itfaiye erlerine copla karşılık verdi.

Çıkan çatışmalarda bazı polislerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Brüksel Polis Sözcüsü Ilse Van de Keere, hastaneye kaldırılan polislerin hayatı tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Çatışmalarda bazı basın mensuplarının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiği gözlendi.

Kaynak: AP News

Etiketler: protesto, polis, memur, kamu, istafiye, Belçika
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