İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığında toplandı.

İran ekonomisinde kripto paralarla ilgili arz ve taleplerin de ele alındığı toplantıda, kripto para madenciliği ve işlemleri hakkında Merkez Bankası tarafından sunulan rapor değerlendirildi.

İran, kripto paranın ülke ekonomisindeki rolünü değerlendirecek

Toplantıda dijital para ve kripto para alanıyla ilgili faaliyetlerde ulusal çıkarların korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, bu konuda yasal ve teknik meseleler konusunda dikkatli hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Ruhani, bu alanda dinamik bir strateji geliştirilmesi ve kripto paraların ülkenin makro ekonomisindeki rolü hakkında gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kripto para faaliyetleriyle ilgili toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Ruhani, kripto para alım satımıyla ilgili riskler nedeniyle bu alandaki yatırımların profesyonel şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Ruhani, "Kripto para faaliyetlerini yasallaştırmak ve bu alanda halkın sermayesini korumak için ilgili bakanlıklar tarafından bir an önce çözüm yolları bulunmalı, gerekli yasa ve talimatların ortaya konulması ve tebliğ edilmesi gerekmektedir" dedi.

Bitcoin madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'e kadar sürecek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntıların kaynağı olarak gösterilen kripto para madenciliğine getirilen yasağın 22 Eylül'e kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.

İran'ın elektrik dağıtım şirketi "Tevanir" 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin 14 eyaletinde 50 lisanslı madencilik merkezinin faaliyet gösterdiğini ve toplam 209 megavat elektrik tükettiğini duyurmuştu.