İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Mesih Danışveri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstiklal Futbol Kulübü teknik ekibi ve futbolcularından 61 kişiye yapılan test sonucunda, 11 futbolcu ve 1 sağlık görevlisinde COVİD-19 pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Virüse yakalanan futbolcular ve sağlık görevlisini n isimleri açıklanmadı.

İlk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü

COVİD-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 731'e, vaka sayısı ise, 243 bin 51'e ulaştı.