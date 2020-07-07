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İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu COVİD-19'a yakalandı
[Harita: TRT Haber]
İran'ın önde gelen futbol takımlarından İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu ve 1 sağlık görevlisinin COVİD-19 testi pozitif çıktı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Mesih Danışveri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstiklal Futbol Kulübü teknik ekibi ve futbolcularından 61 kişiye yapılan test sonucunda, 11 futbolcu ve 1 sağlık görevlisinde COVİD-19 pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Virüse yakalanan futbolcular ve sağlık görevlisini n isimleri açıklanmadı.
İlk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü
COVİD-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 731'e, vaka sayısı ise, 243 bin 51'e ulaştı.
Etiketler: iran İstiklal Futbol Kulübü covid-19Son Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 11:51
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