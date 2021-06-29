Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da ilk kez Delta varyantı görüldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da, 10'dan fazla kişide COVID-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı tespit edildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi." dedi.
Testlerin incelenmek üzere başkent Tahran'a gönderildiğini aktaran Kelyan, "Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.
İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.
Etiketler: İran Koronavirüs Delta Varyantı
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